Oltenii sunt lideri în play-off-ul Superligii, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Cluj, și pot spera la titlu cu șanse reale.

Sezon încheiat? Pavlo Isenko s-a operat!

Totuși, formația din Bănie a primit o lovitură grea care poate destabiliza echipa. Pavlo Isenko s-a accidentat la meniscul piciorului stâng în meciul cu Dinamo, scor 1-0, și poate rata finalul sezonului.

Goalkeeper-ul ucrainean a avut nevoie de o intervenți chirurgicală, iar în cursul zilei de azi (n.r. marți, 24 martie) a fost operat într-o clinică din Barcelona. Sorin Cârțu a dezvăluit că nu se știe deocamdată ce perioadă va absenta Pavlo Isenko și dacă acesta va mai apăra în acest sezon.

În lotul Craiovei se mai află și Laurențiu Popescu, portarul convocat la națională după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul Celta Vigo – Deportivo Alaves, scor 3-4. Ulterior, Radu a anunțat că este apt să apere cu Turcia, însă Laurențiu Popescu va rămâne în lotul echipei naționale.

”Isenko a fost azi operat. E la Barcelona. A fost la control. Se aștepta decizia dacă se operează sau nu. Din ce am luat azi legătura cu Costeșin, mi-a zis că s-a operat. Acum o să vedem. E o pierdere indiferent pe ce perioadă. Se pierde din concurența asta. E de preferat să ai concurență la postul de portar. Înseamnă că în poartă intră unul care chiar apără bine”, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport.