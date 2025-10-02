Joel Monteiro, cu reușitele sale din minutele 11 și 36, a adus primele puncte pentru Young Boys din faza principală din Europa League. În partea secundă, FCSB a căutat să reducă din diferență, dar fără succes.



Ștefan Târnovanu, cel scos drept ”vinovat” de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Young Boys, a oferit o serie de declarații la flash-interviu. Portarul este de părere că echipa sa a fost ”fricoasă” în prima repriză.



Ștefan Târnovanu: ”Am fost fricoși în prima repriză”



”Un meci pe care dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoși. Nu am arătat foarte bine și am pierdut. Au pus și presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.



Nu sunt mulțumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Așa și la primul gol, cu călcâiul. Lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit.



Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a spus Târnovanu, la Digi Sport.



Astfel, FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.



FCSB - Young Boys, echipele de start:

