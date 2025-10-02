FCSB a început cum nu se putea mai rău această partidă. Pe Arena Națională, Young Boys a marcat de două ori, în minutele 11 și 36, prin Joel Monteiro, iar în partea secundă a pus la adăpost avantajul confortabil dobândit în prima repriză.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o intervenție în forță imediat după fluierul de final și l-a scos drept ”vinovat” pentru cele două goluri încasate pe Ștefan Târnovanu.



Gigi Becali: ”Trebuiau apărate”



Omul care decide totul la club crede că portarul ar fi trebuit să apere ambele șuturi expediate de Joel Monteiro pe spațiul porții în prima repriză.



”Eu spun așa, e o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o că... Voi spuneți că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui.



Trebuiau apărate, așa cred. Poate avea emoții. Știu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat... Al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Astfel, FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.



FCSB - Young Boys, echipele de start:

