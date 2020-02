Spaniolii se TEM de VAR la meciul de diseara: "Sevilla tremura in Romania!" Care sunt motivele ingrijorarii ibericilor

VAR-ul debuteaza in Romania in aceeasta seara.

Meciul dintre CFR Cluj si Sevilla este cu atat mai special cu cat va fi folosit arbitrajul video in timpul partidei. Dupa cum scrie cotidianul AS, exista dubii in privinta VAR de la meciul de diseara.

La putine saptamani dupa ce s-a confruntat cu o decizie polemica pe Santiago Bernabeu, la golul lui De Jong, Sevilla se teme din nou din cauza VAR, in special pentru ca va fi prima data cand se foloseste video arbitrajul in Cluj, dupa cum scrie Marca, pe care "clubul romanesc si UEFA l-au instalat in mod grabit pentru saisprezecimile eliminatorii", dupa cum scrie sursa citata.

Conform AS, ziaristii si specialistii din Cluj, chiar si cei din club, au dubii in legatura cu functionarea corecta a VAR, a distributiei camerelor si de derularea corecta a partidei, pe care o considera un experiment.