"Dam un sut, marcam doua goluri. Sevilla sa dea numai in bara si in Arlauskis!" :)) Petrescu a dezvaluit tactica pentru SOCUL cu Sevilla! Anunt de ultima ora

CFR joaca joi cel mai important meci al inceputului de an pentru o echipa din Romania!

Petrescu asteapta mobilizare maxima din partea jucatorilor sai pentru ca CFR-ul sa poata conta in fata uneia dintre favoritele competitiei.



AICI AI CELE MAI IMPORTANTE DECLARATII DATE DE PETRESCU:

"S-a intamplat o data minunea, sper sa mai facem o minune. La Sevilla a mai ramas un jucator care a jucat cu noi cand eram la Urziceni, Jesus Navas. Cu munca si organizare am reusit sa castigam. Favorita pentru maine e clar Sevilla. Ii stiu toti jucatorii, dar nu e suficient. Trebuie sa avem un spirit de sacrificiu ca niciodata. Trebuie sa avem si putin noroc, cum a avut si Mirandes. De cate ori au dat la poarta, a fost gol. In doua meciuri am avut 7-8 ocazii si nu am dat gol. Sper sa tragem un sut si sa marcam de doua ori, iar Sevilla sa traga in bara, iar ce nu nimereste bara sa apere Arlauskis. Au calitate mult prea mare in atac, 7-8 jucatori de atac fantastici.

Pericolul vine de peste tot, trebuie sa facem un meci fantastic si cu putin noroc... Micile detalii trebuie sa fie pentru noi ca sa avem o sansa. Avem doua meciuri, cel mai important e sa mergem cu o sansa la partida retur. Daca rezultatul nu ne da sanse, e foarte greu. Sevilla acasa e foarte puternica. In deplasare, Sevilla e pe 2 in Spania. Pe 1 e Real si pe 2 e Sevilla. Sunt mult mai puternici in deplasare decat la meciurile de acasa. Studiez atent adversarii. Cred ca in ultimele meciuri parca nu le-a iesit nimic. Au incercat, au dominat...

Cred ca au cel mai bun lot dintre echipele cu care am jucat anul asta, i-as compara cu Lazio. Nu vin dupa o serie buna, din pacate pentru noi. Practic, in Europa League vor sa dea totul si sa castige trofeul. Sunt intre primele 3 favorite sa castige competitia. Daca Arlauskis mai face un meci ca ala cu de acum 10 ani, avem o sansa. Cei de la Sevilla au vazut meciurile noastre din Europa. Nu cred ca-i putem surprinde noi cu ceva. Nu mereu avem stadionul plin, e o surpriza placuta ca s-au dat toate biletele. Sevilla n-are probleme de lot, echipa lor secunda castiga lejer campionatul in Romania. Daca nu primim gol, atunci avem o sansa de calificare."

"Posibil sa fie 4-5 schimbari fata de meciul cu Viitorul. N-am putut sa folosesc atacantii titulari din cauza regulii U21. Anul trecut, Omrani o baga in poarta orice facea. Cu Lazio, cu Astana... nici eu nu inteleg cum marca. Si la antrenamente e intr-o pasa neagra la finalizare. Am incredere ca va reusi sa inscrie maine. Si un 0-0 ar fi un rezultat foarte bun pentru noi. Nu vom aborda meciul la 0-0. Vrem sa jucam ca pana acum in Europa, sa luam mingea cat mai sus posibil, sa fim agresivi."

Nu am vazut gazonul, dar la ultimul meci n-a fost prea bun. A stat acoperit in ultimul timp. O sa-l vad acum si o sa-mi dau cu parerea"