Veste buna pentru CFR! Sevilla s-a incurcat de ultima clasata din La Liga inaintea meciului cu campioana Romaniei din Europa League! Ce s-a intamplat

Sevilla s-a incurcat pe teren propriu in ultimul meci de campionat.

Formatia antrenata de Julien Lopetegui, Sevilla, a primit vizita celor de la Espanyol pe teren propriu, meci contand pentru etapa a 24-a din La Liga. Sevilla a inceput bine partida si a deschis scorul in minutul 15 prin Ocampos, insa cu 10 minute inainte pauzei Espanyol a restabilit egaliatea prin Embarba.

In partea a doua, Espanyol a inceput in forta, iar in minutul 50, Wu Lei a intors scorul si trupa din Barcelona a trecut in avantaj. In minutul 80, Suso a trimis un sut perfect din afara careului, care l-a invins pe Diego Lopez si a stabilit scorul final al partidei, 2-2. In urma acestui rezultat Sevilla ocupa locul 5 in clasament cu 40 de puncte acumulate dupa 24 de etape. In ultimele 4 partide in toate competitiile, Sevilla nu a reusit sa mai castige, ingresitrand 2 egaluri si 2 infrangeri. Inainte de aceasta partida, Espanyol era ultima in clasamentul din Spania, dar gratie acestui punct a urcat un loc, pana pe locul 19.

