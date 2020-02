"Ma uit la Las Fierbinti, abia astept sa inceapa!" Dan Petrescu, declaratii FABULOASE inainte de meciul cu Sevilla! Antrenorul campioanei Romaniei a oferit un interviu de exceptie

Dan Petrescu a oferit un interviu inaintea meciului cu Sevilla.

CFR Cluj va juca impotriva celor de la Sevilla, joi 20, februarie, de la ora 19:55. Clujenii spera obtina victoria, in conditiile in care adversara lor nu trece printr-o forma prea buna. Inainte de aceasta partida, antrenorul campioanei Romaniei, Dan Petrescu, a oferit un interviu pentru site-ul oficial al celor de la CFR Cluj si a lansat o serie de declaratii interesante.

-Cine este Dan Petrescu?

E o intrebare grea. Dan Petrescu este un antrenor de fotbal la CFR Cluj, fost fotbalist, actual antrenor. Practic, toata viata mi-am dedicat-o fotbalului si cred ca in continuare la fel. Sunt dedicat 100% de dimineata si pana seara pentru ceea ce fac. Si in momentul asta sunt fericit pentru ca am rezultatele pe care mi le doresc.



Cate limbi vorbeste Dan Petrescu?

Trei limbi le vorbesc foarte bine: italiana, engleza si romana. Ma descurs destul de bine si in spaniola, in franceza si in rusa.

Ce il enerveaza pe Dan Petrescu?

Sunt multe lucruri care ma enerveaza. Nu sunt cel mai calm antrenor din Romania. Cel mai nervos sunt cand pierdem un meci de fotbal. Nu conteaza cum il pierdem. Acesta este lucrul care ma irita cel mai mult.



Ce filme ii plac lui Dan Petrescu?



Cand pot sa urmaresc un film, imi plac cele de actiune, thrillere, comedii. De foarte multe ori merg la desene animate impreuna cu fiica mea cea mica. Si chiar imi plac. Am vazut Frozen 2 si mi-a placut foarte mult. In momentul de fata, exista un serial in Romania, Las Fierbinti, si de-abia astept sa inceapa. Cand terminam antrenamentul seara, de-abia asteptam sa vedem acest serial eu si prietenii mei.





Ce avere are Dan Petrescu?

Depinde. Eu zic ca averea cea mai importanta sunt cele 3 fete. Restul nu conteaza. E clar ca, pe unde am fost, am reusit sa castig si bani, dar nu cred ca asta e cel mai important lucru pe care lumea doreste sa-l stie despre mine.

Dan Petrescu se teme de...

Urmatorul meci, mereu. Ma tem sa nu fie bine, ma tem de echipa mea sa nu se relaxeze. De asemenea, ma tem pentru sanatatea mea, a familiei si a prietenilor mei.



Ce muzica asculta Dan Petrescu?



Nu sunt ca jucatorii mei, care asculta foarte multa muzica. De obicei, in masina ascult muzica mai relaxanta, disco. O muzica buna imi place, nu conteaza cine canta.

Cine este cel mai bun prieten al lui Dan Petrescu?



In primul rand, fotbalul, ca sunt cu el toata ziua. La CFR, prietenul meu cel mai bun este 'Pisica', care e toata ziua langa mine. Toma si Panin sunt, iar , aproape de mine. Prietenii de-o viata s-au mai dus, din cauza meseriei, eram prieten foarte bun cu Gica Popescu si Hagi, dar viata ne-a adus departe unul de altul.



Cea mai mare realizare din cariera lui Dan Petrescu?

Sunt prea multe realizari, am avut norocul asta. Daca imi doream mai multe ca fotbalist? Mi-am dorit sa castigam Campionatul Mondial, dar n-am reusit. Ca antrenor, mi-am dorit sa castig un trofeu european, n-am reusit inca, dar mai am timp. Am dat doua goluri importante, cu SUA, cu Anglia. Ca antrenor, trofeele castigat cu CFR Cluj, Unirea, Cupa din China. Anul trecut a fost special. Am avut un parcurs european peste asteptarile mele. Poate anul trecut a fost cel mai bun pe care l-am avut ca antrenor. Iar ca jucator, golul din meciul cu Anglia din minutul 90, pentru ca a fost la Campionatul Mondial si a fost reusita victoriei.