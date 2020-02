Culio a vorbit in Spania despre ce o asteapta pe Sevilla la Cluj: "Va fi foarte dificil pentru ei!" Ce a spus despre fostul antrenor

CFR Cluj se pregateste de duelul cu CFR Cluj din saisprezecimile Europa League.

Emmanuel Culio a oferit un interviu in presa iberica, pentru zialul Estadio Deportivo, in care a vorbit despre meciul Sevillei cu CFR Cluj. Fostul jucator al ardelenilor are incredere in echipa romana ca o va pune pe Sevilla in mari dificultati, in special in meciul din Gruia.

"Va fi foarte dificil pentru Sevilla! CFR se inchide bine. Antrenorul isi motiveaza jucatorii si toti stiu ce au de facut pe teren. Uita-te la rezultatele noastre din Europa League, toate victoriile au fost la diferenta mica.

Sevilla este favorita la calificare, insa nu le va fi usor la Cluj. Este cea mai buna echipa din Romania. A castigat doua titluri consecutive si urmeaza al treilea. Dan Petrescu este artizanul rezultatelor. E foarte bine organizat, iar echipele lui sunt intotdeauna competitive.

Le-am spus fostilor mei colegi de la CFR ca impotriva Sevillei va fi un duel asemanator celui contra lui Celtic", a declarat Culio pentru Estadio Deportivo.