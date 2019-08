Si-a anuntat plecarea? Dupa Pintilii, inca un GREU din vestiar "ridica mana" si se gandeste sa renunte! Mesaj dupa ratarea calificarii: "Decizii proaste!"

FCSB a ratat calificarea in grupele europene pentru al doilea sezon consecutiv. Guimaraes a castigat returul din Portugalia, scor 1-0.

Ratarea calificarii in grupele unei competitii europene pentru al doilea an la rand i-a demoralizat pe jucatori. Venit la FCSB in urma cu cateva saptamani in speranta ca va putea ajuta echipa sa se redreseze si sa isi redreseze cariera la randul sau, Adi Popa pare ca regreta decizia luata.

Mijlocasul a postat o fotografie pe contul sau de Instagram cu artistul Post Malone, alaturi de mesajul: "Eu! Decizii proaste!"



Adrian Popa a mai jucat la FCSB in perioada 2012-2017, perioada in care a castigat sapte trofee si a contribuit si calificarea echipei in competitiile europene in 6 campanii.