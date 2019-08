FCSB, DEZASTRU TOTAL! Echipa lui Becali, la un minim istoric: de 16 ani nu s-a mai intamplat asa ceva

FCSB a ratat calificarea in grupele europene pentru al doilea sezon consecutiv. Guimaraes a castigat returul din Portugalia, scor 1-0.

FCSB se afla intr-o situatie extrem de dificila. Eliminata din Europa si pe ultimul loc in clasament, FCSB traverseaza una dintre cele mai grele perioade din istoria clubului.

In ceea ce priveste parcursul european, FCSB nu s-a mai confruntat cu o asemenea situatie de 16 ani. E pentru prima data cand echipa rateaza grupele unei competitii europene pentru al doilea sezon consecutiv. De altfel, in perioada 2004-2014, FCSB s-a calificat in fiecare sezon in grupe.

In ultimii cinci ani, FCSB a strans deja 3 ratari. In 2015, 2018 si experienta din acest sezon.