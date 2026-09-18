Se poate! „Corvinul de Portugalia”, Torreense, încă divizionară secundă, a debutat cu victorie în Europa League

Se poate! „Corvinul de Portugalia”, Torreense, încă divizionară secundă, a debutat cu victorie în Europa League Europa League
Alexandru Hațieganu
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SCU Torreense - club fondat în 1917 - continuă să producă rezultate uimitoare în fotbalul european.

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Din articol

Incredibil, dar adevărat, divizionara secundă portugheză, SCU Toreeense, și-a început cu o victorie campania în faza grupei din UEFA Europa League.

Câștigătoarea Cupei Portugaliei a învins gruparea norvegiană, Lillestrom, în deplasare, scor 2-1. Torreense a condus cu 1-0 la pauză și a reușit să își majoreze avantajul, în minutul 49, după care a rezistat minutelor încinse, din finalul partidei, scandinavii forțând egalarea după golul marcat în minutul 79.

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Nici măcar un cartonaș roșu încasat nu le-a stricat portughezilor misiunea de a părăsi Norvegia cu trei puncte.

Pentru Torreense urmează meciuri și mai complicate în grupa Europa League. Întâi, o vor primi pe Sunderland, în 15 octombrie, iar, o săptămână mai târziu, vor face deplasare la Budapesta pentru o confruntare cu Ferencvaros.

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În noiembrie, Torreense va juca acasă împotriva echipei cunoscute de craioveni în această vară, Ararat-Armenia, dar și în fața scoțienilor de la Celtic Glasgow.

În ultima lună a anului, Torreense va avea o deplasare scurtă de făcut, dar partida va fi, în mod cert dificilă, lusitanii urmând să înfrunte Real Sociedad.

Asemănări între Corvinul Hunedoara și SCU Torreense

În plan intern, lucrurile arată diferit pentru echipa SCU Torreense, care ocupă, actualmente, locul 14 în liga secundă portugheză, dintr-un total de 18 participante.

Torreense se află aproape de zona retrogradării, dar pare să își concentreze eficient resursele în competiția în care poate obține premii financiare consistente.

Asemănător cu situația Corvinului Hunedoara - club revenit în Superligă după 34 de ani de absență -, Torreense a ajuns la același număr de ani petrecuți în afara eșalonului de elită al fotbalului din Portugalia.

Nu mai puțin important, ambele cluburi au reușit câștigarea cupei naționale, în 2024, respectiv în 2026, în timp ce evoluau în liga secundă.

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