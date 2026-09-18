Se poate! „Corvinul de Portugalia”, Torreense, încă divizionară secundă, a debutat cu victorie în Europa League

Incredibil, dar adevărat, divizionara secundă portugheză, SCU Toreeense, și-a început cu o victorie campania în faza grupei din UEFA Europa League.

Câștigătoarea Cupei Portugaliei a învins gruparea norvegiană, Lillestrom, în deplasare, scor 2-1. Torreense a condus cu 1-0 la pauză și a reușit să își majoreze avantajul, în minutul 49, după care a rezistat minutelor încinse, din finalul partidei, scandinavii forțând egalarea după golul marcat în minutul 79.

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Nici măcar un cartonaș roșu încasat nu le-a stricat portughezilor misiunea de a părăsi Norvegia cu trei puncte.

Pentru Torreense urmează meciuri și mai complicate în grupa Europa League. Întâi, o vor primi pe Sunderland, în 15 octombrie, iar, o săptămână mai târziu, vor face deplasare la Budapesta pentru o confruntare cu Ferencvaros.

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În noiembrie, Torreense va juca acasă împotriva echipei cunoscute de craioveni în această vară, Ararat-Armenia, dar și în fața scoțienilor de la Celtic Glasgow.

În ultima lună a anului, Torreense va avea o deplasare scurtă de făcut, dar partida va fi, în mod cert dificilă, lusitanii urmând să înfrunte Real Sociedad.