Ferencvaros Budapesta a obţinut o victorie mare în deplasare joi seara, în prima etapă din grupa unică din Europa League.

Ferencvaros, cu mijlocaşul român Marius Corbu integralist, a învins-o pe Celtic cu 3-1, la Glasgow.

Mika Baur (44) a punctat pentru campioana Scoţiei, în timp ce pentru ”Fradi” au înscris Liam Scales (autogol, 20), Kristoffer Zachariassen (45+1) şi Daniel Arzani (47).

Corbu se află în lotul preliminar extins anunțat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele patru partide din Liga Națiunilor.

Rezultatele și marcatorii din prima etapă din Europa League

Miercuri

Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4

Au marcat: Bruno Wilson 55, respectiv Tobias Guddal 20, 22, John Mercado 53, Patrik Vydra 71.

Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0

A marcat: Jure Balkovec 88.

AC Milan - Benfica Lisabona 0-2

Au marcat: Dodi Lukebakio 16, Jakub Kaminski 53.

RSC Anderlecht - Olympique Lyon 1-2

Au marcat: Mihajlo Cvetković 61, respectiv Noah Nartey 8, Keito Nakamura 22.

Bayer Leverkusen - NK Celje 2-0

Au marcat: Svit Seslar (autogol) 15, Facundo Medina 74.

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, Stadion Giuleşti - Bucureşti

Olympiakos Pireu - Jagiellonia Bialystok 2-1

Au marcat: Armando Gonzalez 43, Roman Iaremciuk 84, respectiv Kajetan Szmyt 20.

Sturm Graz - Rennes 0-0

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

A marcat: Enzo Le Fée 66 - penalty.

Joi

Levski Sofia - RB Salzburg 0-1

A marcat: Haris Tabakovic 39.

OFI Creta - Hoffenheim 2-0

Au marcat: Aitor Cantalapiedra 30, Georgios Kanellopoulos 84.

Beşiktaş Istanbul - Olympique Marseille 4-1

Au marcat: Ilhan Fakili 15, Vaclav Cerny 56, Michael Murillo 59, Ernest Poku 81, respectiv Keyliane Abdallah 30.

Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapesta 1-3

Au marcat: Mika Baur 44, respectiv Liam Scales (autogol) 20, Kristoffer Zachariassen 45+1, Daniel Arzani 47.

Crystal Palace - Lech Poznan 4-0

Au marcat: Yeremy Pino 10, Chris Richards 27, Jorgen Strand Larsen 34 - penalty, Eddie Nketiah 89.

Cartonaş roşu: Radoslaw Murawski (Lech) 88.

Juventus Torino - NEC Nijmegen 5-0

Au marcat: Nicolas Gonzalez 9, Kerim Alajbegovic 24, Nick Woltemade 35 - penalty, Zeki Celik 75, Randal Kolo Muani 82.

Lillestroem SK - Torreense 1-2

Au marcat: Thomas Olsen 79, respectiv Alex Alfaro 23, Manu Pozo 49.

Cartonaş roşu: Nuha Jatta (Torreense) 85.

Real Sociedad - AFC Bournemouth 1-2

Au marcat: Sergio Gomez 57, respectiv Justin Kluivert 11, Rayan 20.

Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise 0-3

Au marcat: Relebohile Mofokeng 18, Mateo Biondic 43, Ondrej Kricfalusi 59.