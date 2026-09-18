Lovitură pentru Gigi Becali! Gică Hagi a convocat doar UN fotbalist de la FCSB

Lovitură pentru Gigi Becali! Gică Hagi a convocat doar UN fotbalist de la FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați pentru meciurile din UEFA Nations League.

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Gigi BecaliEchipa NationalaGica Hagidenis dragusFCSB
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România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Gică Hagi a convocat doar un jucător de la FCSB

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară.

În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de jucători care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Universitatea Craiova trimite cei mai mulți fotbaliști din întrecerea internă: 5.

Dinamo este pe locul doi pe listă, cu doi fotbaliști convocați: Raul Opruț și Cătălin Cîrjan. Ceilalți fotbaliști convocați din SuperLiga sunt Olimpiu Moruțan (Rapid) și Denis Drăguș (FCSB).

Dacă în acțiunea din iunie 2025 FCSB avea nu mai puțin de 6 jucători chemați la lotul național, acum situația se prezintă groaznic: doar Denis Drăguș este convocat. De menționat este că atacantul s-a alăturat recent fostei campioane.

Programul meciurilor din Nations League din septembrie - octombrie:

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
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