Lovitură pentru Gigi Becali! Gică Hagi a convocat doar UN fotbalist de la FCSB

România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Gică Hagi a convocat doar un jucător de la FCSB

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară.

În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de jucători care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Universitatea Craiova trimite cei mai mulți fotbaliști din întrecerea internă: 5.

Dinamo este pe locul doi pe listă, cu doi fotbaliști convocați: Raul Opruț și Cătălin Cîrjan. Ceilalți fotbaliști convocați din SuperLiga sunt Olimpiu Moruțan (Rapid) și Denis Drăguș (FCSB).

Dacă în acțiunea din iunie 2025 FCSB avea nu mai puțin de 6 jucători chemați la lotul național, acum situația se prezintă groaznic: doar Denis Drăguș este convocat. De menționat este că atacantul s-a alăturat recent fostei campioane.

Programul meciurilor din Nations League din septembrie - octombrie: