"Sincer, era greu daca picam cu CFR!" Au picat intr-o grupa complicata, dar se bucura ca nu vor da peste CFR! Cine este echipa care se temea de campioana Romaniei

Cosmin Moti spune ca nu isi dorea ca Ludogorets sa pice cu CFR in Europa League.

Ludogorets va juca in Europa League in grupa H alaturi de TSKA Moscova, Espanyol si Ferencvaros, dar fundasul bulgarilor, Cosmin Moti, a declarat ca se temea de un duel cu CFR, si ca e mult mai bine ca Ludogorets a picat cu Ferencvaros.

"E o grupa grea, da, dar nu cred ca se mai punea problema sa nimeresti o grupa usoara in Europa League. E bine si asa, joci impotriva echipelor bune. Asta e cel mai frumos. Decat sa joci cu echipe din Luxemburg sau eu mai stiu de unde, ai numai de castigat din meciurile acestea", a declarat Moti la Telekomsport.

Moti: "Era mult mai greu daca picam cu CFR"



Moti a declarat ca daca ar fi picat cu CFR, ar fi fost mult mai greu decat cu Ferencvaros.

"Sincer, era mult mai greu Clujul decat Ferencvaros, in ultima urna".

"Daca joci in Rusia ultima etapa, in decembrie, va fi foarte... nu ca asa ar fi mai usor, dar ar fi si mai greu. Ne-am dori mai repede, sa nu ajunge sa jucam in noiembrie, in decembrie acolo, in Rusia. O echipa care a fost ani la rand campioana in Rusia, o echipa Espanyol care se lupta de la egal la egal cu puterile mari din Spania, asa ca nu o sa ne fie usor. Gandul nostru e sa iesim din grupe, vedem la final ce reusim sa obtinem", a mai adaugat Moti.

CFR va juca in grupa E alaturi de Lazio, Rennes si Celtic