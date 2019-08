Celtic pregatita de revansa cu CFR! Reactia antrenorului de la Celtic: "Avem sansa sa ne luam revansa!"

Celtic nu a uitat infrangerea cu CFR din runda 3 de calificare in Champions League si vrea sa isi ia revansa pentru eliminare.

Antrenorul lui Celtic a vorbit dupa tragerea la sorti Europa League, in urma careia echipa din Scotia s-a pozitionat in grupa E alaturi de CFR Cluj, Lazio si Rennes. Amintirea meciului cu CFR il bantuie si acum pe Neil Lennon, care a declarat dupa aflarea adversarilor, ca asteapta intalnirea cu "echipa din Gruia".

"Este o tragere la sorti buna, cu jocuri frumoase si sansa sa ne luam revansa cu CFR Cluj. Lazio este o adversara buna. O excursie la Roma e ceva ce toata lumea asteapta. Cred ca putem avea un impact asupra acestei grupe. Aseara am jucat excelent, avem motive sa fim mandri, cei 4 din fata au fost exceptionali. Inscriem goluri foarte repede, asadar, avem suficiente motive de fericire", a declarat Neil Lennon pe pagina de Twitter a celor de la Celtic.

Celtic s-a calificat in grupele Europa League dupa o demonstratie de forta impotriva echipei suedeze, AIK Solna, in poarta careia a reusit sa inscrie 2 goluri in meciul tur si 4 in retur, unde suedezii au reusit sa inscrie o singura data.