Pep Guardiola surprinde pe toata lumea! Managerul spaniol solicita intreruperea Premier League! Ce l-a determinat pe antrenorul lui City sa ceara acest lucru

Primul ministru al Angliei, Boris Johnson, a anuntat sambata ca incepand de pe 5 noiembrie va institui din nou stare de urgenta.

Johnson a luat aceasta decizie in contextul in care numarul cazurilor de coronavirus a crescut dramatic in Marea Britanie in ultimele saptamani. Chiar si in aceste conditii, desfasurarea Premier League nu va fi afectata, asa cum s-a intamplat in luna martie.

Aceasta veste a fost primita cu bucurie de fanii fotbalului din Anglia, dar se pare ca l-a nemultumit pe managerul lui Manchester City, Pep Guardiola. Intr-un interviu pentru Mirror, Guardiola si-a aratat ingrijorarea referitoare la raspandirea accelerata a Covid-19 in Anglia si a declarat ca nu considera ca este normal ca fotbalul sa fie tratat diferit fata de celelalte domenii de activitate.

"Virusul prezinta in continuare un pericol. Este chiar mai puternic. Cred ca lumea fotbalului nu trebuie sa faca exceptie. Daca trebuie, jucam, insa nu vrem sa fim diferiti fata de restul societatii cand ei au fost nevoiti sa inchida restaurante sau orice altceva.

Nu este corect ca o parte din populatie sa faca ceea ce trebuie sa faca, iar cealalta parte sa face orice doreste. Deci trebuie sa fim constieni- realitatea este dificila, este greu de acceptat. Daca trebuie sa ne oprim, atunci ne vom opri. Daca va trebui sa jucam, pentru ca decid ca este un lucru benefic pentru societate sau nu stiu ce altceva, trebuie sa fim atenti, trebuie sa constientizam la maximum pericolul situatiei in care ne aflam", a declarat Guardiola pentru sursa citata.