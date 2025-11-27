Campioana României a scos în vânzare biletele pentru meciul cu marea rivală, chiar dacă acesta este programat peste mai bine de o săptămână. FCSB speră să înregistreze o asistență-record, dacă va fi ajutată și de următoarele rezultate.



În cursul zilei de joi, 27 noiembrie, FCSB a anunțat prețurile pentru biletele la meci. Acestea pleacă de la 20 de lei și pot ajunge chiar și la 300 de lei, în cel mai scump sector al Arenei Naționale, cel VIP.



FCSB a scos în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo



„Campioana României a pus în vânzare online biletele pentru derby, contând pentru a nouăsprezecea etapă a Superligii, care se va disputa sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:



PELUZĂ – INEL 3 – 20 LEI

PELUZĂ – INEL 2 – 25 LEI

PELUZĂ – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 40 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 50 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 60 LEI

VIP 3 – 150 LEI

VIP 2 – 200 LEI

VIP 1 – 300 LEI”, a transmis FCSB.

Până acum, cea mai mare asistență înregistrată de FCSB la un meci pe teren propriu a fost cu Universitatea Craiova (1-0), când au fost 11.403 spectatori.



Recordul de asistență din acest sezon este deținut de derby-ul dintre Dinamo și Rapid (0-2), disputat tot pe Arena Națională, la care s-au înregirstrat 34.700 de spectatori.



Înainte de meciul direct, Dinamo se va duela cu Oțelul Galați pe Arena Națională, în timp ce FCSB se va deplasa la Constanța pentru un meci important cu Farul.



Dinamo a ratat șansa de a se apropia de liderul Rapid



”Câinii” au remizat în ultima etapă la Botoșani, scor 1-1, după un meci în care au bifat mai multe ratări uriașe. Astfel, Dinamo rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid, care a pierdut cu 3-0 la Cluj, cu CFR.



De partea cealaltă, FCSB a bifat un nou pas greșit, 1-1 acasă cu Petrolul, și rămâne pe locul zece cu 21 de pncte, la cinci distanță de zona play-off-ului (obiectivul principal al campioanei pentru această primă parte de sezon).

