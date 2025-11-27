Steaua Roșie, nu o duce nici ea foarte bine în UEL, fiind pe locul 26, cu 4 puncte după 4 jocuri, și un golaveraj 3:5. FCSB este pe locul 31, cu 3 puncte după 4 etape, golaveraj 3:7.



În întrecerea internă, Steaua Roșie este poziția secundă, cu 2 puncte în spatele marii rivale, Partizan Belgrad. Campionatul din Serbia are același număr de echipe ca Superliga din România, 16.



În ultimul meci din Europa League de pe propriul teren, Steaua Roșie a reușit să o învingă pe Lille, golul fiind marcat de fostul atacant al lui Inter, Arnautovic.



Steaua Roșie Belgrad - FCSB | Echipele probabile



Steaua Roșie: Matheus - Seol, Uchenna, Velkovic, Tiknyzian - Elsnik, Krunic - Milson, Handel, Ivanic – Arnautovic



Antrenor: Vladan Milojevic



FCSB: Zima - Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea



Antrenor: Elias Charalambous

Steaua Roșie Belgrad - FCSB | Principalele cote la casele de pariuri



Casele de pariuri o dau favorită certă la victorie pe Steaua Roșie, cu o cotă de 1.40.



FCSB are cotă 7.00 pentru un succes.



Egal - 5.20



La o cotă de 7.00 la victorie, șansele bucureștenilor pentru un eventual succes sunt de sub 30%



Toate cele 4 puncte ale gazdelor de azi au fost strânse pe propriul teren. Victorie cu Lille, și egal cu Celtic.



La ora jocului temperatura poate ajunge și la 0 grade Celsius.



Meciul se va juca pe “Maracana din Belgrad”, 51750 de locuri. Se așteaptă undeva la 25000 de spectatori.



Partida va fi condusă de Jerome Brisard din Franța, arbitru care acordă în medie 3,83 cartonașe galbene pe meci, și 0,31 roșii.

