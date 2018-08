RAPID VIENA - FCSB, JOI 21.30 LA PRO TV | "Pe noi asta ne motiveaza" Morutan a dezvaluit obiectivul stelistilor in meciul de la Viena

Olimpiu Morutan este pregatit pentru batalia cu Rapid Viena din play off-ul Europa League.

Tanarul stelist a explicat ca FCSB simte presiunea meciului in deplasare, insa considera acest lucru un avantaj.

"O sa fie o presiune in plus, dar pe noi ne motiveaza asta. Si la meciul cu Hajduk o am jucat cu 30.000 de suporteri, speram sa fie bine. Tot timpul cand joci in deplasare este un meci mai greu, nu joci cu suporterii tai. Noi speram sa scoatem cel mai bun rezultat, iar acela sa fie victoria", a spus Morutan.

"Este un meci foarte important, ne gandim sa castigam. Sunt jucator la FCSB si aici fiecare meci se joaca la victorie", a adaugat acesta.

Jucatorul celor de la FCSB a marturisit ca nu il intereseaza daca este titular sau rezerva, ci ca in orice situatie trebuie sa dea totul pe teren.

Morutan spune ca meciul de la Viena reprezinta un inceput pentru el.

"Inca nu am apucat sa joc asa meciuri tari de Europa, pentru mine este doar inceputul", a declarat jucatorul.

Despre transferurile lui Roman si Stan la FCSB: "Orice jucator care vine la Steaua eu zic ca vine cu o motivatie in plus, sa-si faca treaba cat mai bine pe teren si sa demonstreze la fiecare meci".

Despre adaptarea imediata la FCSB: "Din prima zi cand am venit aici am fost primit foarte bine, m-am simtit ca acasa si motivatia mea este sa demonstrez in fiecare zi la antrenamente si apoi la jocuri".