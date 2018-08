RAPID VIENA - FCSB, joi, 21:30, PRO TV | BREAKING NEWS: Scandal urias la Dinamo. Nistor a LUAT FOC si a REFUZAT sa se antreneze! Detalii de ultima ora

Dan Nistor s-a suparat pe sefii lui Dinamo si a facut scandal astazi!

De dimineata, capitanul 'cainilor' a refuzat sa se antreneze. Bratu l-a convins sa renunte la idee si i-a promis ca va discuta el cu administratia pentru a-i fi rezolvate problemele. Mijlocasul a avut dupa antrenament o runda de negocieri cu oficialii echipei. Le-a cerut o imbunatatire a contractului. In caz contrar, Nistor a transmis ca e gata sa semneze cu FCSB.

Platit cu 10 000 de euro pe luna in Stefan cel Mare, Nistor ar vrea o prima pentru a semna o prelungire in aceiasi termeni. Daca Negoita nu da drumul la bani, Nistor a propus si varianta de a primi un apartament in complexul patronului.

"Dati-mi bani la semnatura sau macar un apartament la RIN. Altfel, lasati-ma sa plec la Steaua", ar fi spus nistor la dialogul cu sefii, conform Gazetei Sporturilior.

Dupa ce a aflat de conflictul de la Dinamo, Becali a plusat la oferta initiala. E gata sa-i dea acum 20 000 de euro pe luna lui Nistor ca sa vina!