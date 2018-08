RAPID VIENA - FCSB, JOI 21.30 LA PRO TV | Dica a luat FOC inainte de partida de la Viena: "Nu suntem noi echipa ofensiva?! Eu va intreb! Suntem?!"

Nicolae Dica a rabufnit cand a fost intrebat daca FCSB va juca ofensiv in partida cu Rapid Viena.

Nicolae Dica a vorbit la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League despre importanta calificarii in grupele competitiei si a analizat adversara din partida care va fi joi seara, la ora 21.30, in direct la Pro TV.

"O partida foarte importanta pentru noi, intalnim un adversar foarte bun. Jucam pentru calificarea in grupele Europa League, trebuie sa fim pregatiti pentru acest lucru, sa fim motivati pentru ca maine seara sa obtinem un rezultat bun.



Daca e un avantaj (ca returul este pe propriul teren) vom vedea dupa cele 2 partide daca vom reusi sa ne calificam. Ne dorim un rezultat pozitiv, asta inseamna sa castigam jocul sau sa scoatem un egal cu goluri marcate.



Cei de la Rapid Viena sunt o echipa buna, ofensiva, cu jucatori de la mijlocul terenului in sus de viteza, calitate 1 contra 1, jucatori care pot face diferenta. Trebuie sa fim pregatiti pentru acest lucru. In defensiva au si ei unele probleme, toate echipele au unele probleme. Important este ca noi sa depistam aceste probleme si sa marcam din ocaziile pe care ni le vom crea" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinaintea partidei.

- Despre cei mai periculosi jucatori de la Rapid Viena (Knasmüllner, Berisha, Schwab): "Cei 3 jucatori sunt foarte importanti pentru ei (Rapid Viena) pe faza ofensiva. Knasmüllner a marcat 3 goluri cu Bratislava, el joaca in spatele atacantului, depune un efort mare in timpul jocului, apare in careu. Schwab este capitanul echipei, jucatorul lor cu experienta, da consistenta jocului. Berisha e un jucator de viteza, mereu paseaza mingea si pleaca, un jucator de contraatac. Nu ne-am luat masuri speciale la un anumit jucator. Am luat masuri speciale contra jocului celor de la Rapid Viena, am facut un antrenament special pentru cum sa blocam acesti jucatori si sper ca maine seara sa reusim acest lucru".

- Despre Andrei Ivan: "Ivan cunoaste ceea ce se intampla in Romania, stie fotbalul romanesc. De cand a venit la echipa a jucat mai mult in campionat, a fost titular, in Europa League a intrat pe parcurs insa cand a intrat a jucat foarte bine. Chiar la meciul cu Bratislava a fost cel care a reusit sa schimbe rezultatul prin intrarea lui pe teren, au reusit sa marcheze 3 goluri dupa ce a intrat. S-a vazut ca este un jucator de calitate, de viteza. Daca va juca maine seara trebuie sa fim foarte atenti la el. Eu sper sa fie un avantaj pentru noi chiar daca el le-a spus ce se intampla la Steaua. Vedem dupa dubla daca este avantaj sau nu".

- Despre echipa favorita in aceasta dubla: "Eu consider ca ambele echipe au sanse egale de calificare. Sper ca in urma rezultatului de maine seara sa inclinam balanta inspre noi".

- Despre meciul tur: "Eu cred ca nu se va transa de maine seara calificarea, va fi o partida echilibrata, intalnim un adversar foarte bun si eu cred ca nu se va intampla. Mie mi-ar placea, va dati seama, sa nu mai am emotii asa mari la retur. Cu siguranta insa vom avea 2 meciuri foarte grele".

- Despre pregatirea meciului dupa calificarea la limita in fata lui Hajduk: "Sunt lucruri diferite pe care le vom intalni, e o diferenta mare intre Rapid Viena si Hajduk Split, ma refer ca si joc. Cei de la Hajduk e o echipa cu talie, forta, incercau sa joace cu minge lunga, pe mingea a doua, sa puna presiune pe fazele fixe. In schimb, cei de la Rapid Viena sunt o echipa care le place sa aiba posesia mingii, care au jucatori de calitate de la mijloc in sus, va fi un alt meci maine seara".

Antrenorul FCSB-ului a fost iritat atunci cand a fost intrebat daca jocul echipei la Viena va fi unul ofensiv: "Suntem echipa care in 4 meciuri de cupe europene am marcat 8 goluri si am primit unul singur, si in campionat am marcat in 5 meciuri 12 goluri si am primit 5 goluri. Vi se pare ca suntem o echipa defensiva? Am marcat 2 goluri. Am avut noroc dar asta e, cei de la Hajduk Split au ajuns o singura data pe constructia jocului la noi in careu si cu faze fixe. Atat. In a doua repriza am reusit sa marcam 2 goluri si sa ne mai creeam ocazii de a marca. Daca eram putin mai atenti pe contraatac la ultima pasa, puteam sa marcam si la acel meci 3-4 goluri.



Am jucat cu Hajduk Split acasa si am avut 62% posesie in Europa League. Nu suntem o echipa ofensiva? Eu intreb. Nu suntem o echipa ofensiva cand marcam 8 goluri in 4 meciuri? Suntem o echipa defensiva? Daca marcam 4 goluri in 4 meciuri si nu primeam niciun gol, spuneam, da, ca suntem o echipa defensiva. Daca asa se crede ca suntem o echipa defensiva, am inteles" a mai spus Nicolae Dica.