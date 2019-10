PERFORMANTA UNICA! CFR nu a reusit asta niciodata! Ce loc ocupa echipa lui Dan Petrescu dupa victoria cu Rennes 

CFR Cluj a invins-o pe Rennes in deplasare cu 1-0.

CFR Cluj a reusit o performanta unica in meciul cu Rennes. Este prima echipa franceza pe care Campioana Romaniei reuseste sa o invinga vreodata.

Prin victoria de la Rennes, CFR isi pastreaza pozitia secunda in clasamentul grupei E, cu 6 puncte obtinute in 3 meciuri disputate. CFR a fost lider pentru mai bine de o repriza, cand Lazio o conducea pe Celtic, insa scotienii au intors rezultatul prin Christie si Jullien, cel care a marcat golul decisiv in minutul 89.

In urmatorul meci, CFR o va intalni tot pe Rennes, de aceasta data pe teren propriu.