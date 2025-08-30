UEFA a anunțat programul meciurilor sâmbătă seară.

Reacția olandezilor după ce au aflat că Go Ahead Eagles debutează în Europa League contra lui FCSB

Olandezii au reacționat după ce UEFA a anunțat programul meciurilor din Europa League. FCSB va debuta în faza principală a competiției cu o deplasare pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Jurnaliștii batavi au scris că meciul de debut al lui Go Ahead Eagles este o provocare mai ușoară decât ce îi așteaptă pe olandezi în a doua rundă din faza principală, o înfruntare cu Panathinaikos.

”Go Ahead Eagles își va începe sezonul în Europa League pe 25 septembrie, cu un meci pe teren propriu împotriva echipei românești FCSB, conform programului publicat de UEFA.

Deținătorii Cupei, Go Ahead, vor avea un meci aparent mai dificil în a doua rundă, pe 2 octombrie, în deplasare, contra formației Panathinaikos”, au scris olandezii de la voetbalzone.nl.

