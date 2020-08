Noaptea in care Lukaku a devenit ZEU la Inter! A egalat recordul stabilit de MAGICUL brazilian Ronaldo

Golul inscris de Lukaku in finala Europa League l-a adus la 34 de reusite in acest sezon.

Lukaku l-a egalat pe brazilianul Ronaldo la numarul de goluri reusite in primul sezon la Inter. Golul marcat din penalty in startul meciului cu Sevilla l-a adus pe belgian la 34 de reusite in acest sezon in toate competitiile. Lukaku are goluri marcate in 11 meciuri consecutive de Europa League pentru Inter, un record absolut in competitie!



Lukaku, 27 de ani, a fost cumparat de Inter de la Manchester United cu 80 de milioane de euro vara trecuta.