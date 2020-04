EXCLUSIV: A ajuns din Liga 1 la BATALII DE MONDIAL cu Lukaku si Harry Kane! Dezvaluirile Agentului Secret pentru www.sport.ro

Agentul Secret din Romania scrie in fiecare saptamana in exclusivitate pentru www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre SANSA de a fi in locul potrivit, la momentul potrivit sau povestea lui Syam Ben Youssef, gladiatorul calit la Giurgiu pentru duelurile de mondial contra gigantilor Lukaku sau Harry Kane.

Inceputurile in fotbal se leaga pentru micul Syam de cartierul copilariei din Marseille-ul natal. Talia si energia il scot usor in evidenta motiv pentru a fi recrutat de academia celor de la Bastia. Prinde repede rigorile defensivei europene si isi defineste abilitatea de a utiliza, cu usurinta. atat dreptul puternic cat si stangul putin vulnerabil. La 20 de ani impliniti, tanarul Ben Youssef risca si are curajul sa paraseasca Franta. Alege calea sangelui - in Tunisia radacinilor sale semneaza pentru primul nume mare din cariera, legendara Esperance. Stilul sau, viguros si indemanatic, aduna aplauzele fanilor intr-o perioada de gratie in care echipa castiga de doua ori campionatul si o data cupa. Increzator, Ben Youssef isi incearca norocul in Anglia, dar episodul Leyton Orient este un esec. Totul se clatina dar...

In vara 2012, Hamza Younes e idol la Ploiesti - reusitele sale au salvat Petrolul de la retrogradare. Se cauta fundas central, iar Ben Youssef, tunisian ca si Hamza, devine una dintre optiuni. Capitanul ploiestenilor, Mustivar, garanteaza si el pentru Syam, fostul sau coleg de la academia lui Bastia. Ben Youssef e de acord sa joace la Petrolul atras, mai ales, de pasiunea suporterilor. Insa noul antrenor, Mircea Rednic, ezita si rateaza lovitura. Tanarul Syam primeste propunerea de a juca la Ploiesti... dar in alt cartier. Presedintele rivalei Astra, Dinu Gheorghe, construieste o echipa pentru cupele europene si ii ofera tunisianului un contract excelent - aproape 500 000 de euro castiguri intr-o intelegere pentru 3 sezoane. Ben Youssef devine astfel fotbalistul Astrei, dar merge regulat la meciurile Petrolului. Cand joaca pe "Ilie Oana", Syam isi macina adversarii si reuseste golul unui egal dramatic. Rivalitatea din Ploiesti continua si dupa momentul in care miliardarul Nicolae isi muta echipa la Giurgiu.

Duelul se reaprinde intr-o semifinala de Cupa Romaniei, in care Astra, cu Ben Youssef titular, elimina Petrolul, detinatoarea en-titre a trofeului, cu un gol marcat in ultimul minut. Tunisianul straluceste apoi in finala cu Steaua si pune umarul la primul mare triumf al echipei gandite de abilul Dinu Gheorghe. Sezonul de vis continua la Giurgiu - Astra castiga si Supercupa Romaniei la penalty-uri dupa o noua partida incinsa contra campioanei Steaua in care Ben Youssef ii paseaza decisiv marcatorului Enache. O luna mai tarziu, "giurgiuvenii" dau lovitura in cupele europene. Cu Ben Youssef stralucitor in defensiva, Astra trece de Lyon si merge in grupele Europa League. Eliminarea fostei campioane a Frantei face valva iar Syam este recompensat prin convocarea la nationala Tunisiei unde debuteaza intr-un meci contra Camerunului.

In primavara lui 2015, Ben Youssef isi incheie contractul la Astra cu o cota de 3 ori mai mare si cu o imagine care ii aduce primul contract in Ligue 1, la Caen. Dupa doi ani Normandia, tunisianul incearca o noua aventura - merge la Kasimpasa pentru a pregati Mondialul din Rusia unde Tunisia e calificata. Totul decurge conform planului si, dupa un sezon reusit in Turcia, Ben Youssef atinge visul oricarui fotbalist - joaca la un campionat mondial. Duelurile au fost altele decat odinioara in Liga 1, dar curajul si stilul elegant al lui Ben Youssef au ramas la fel - Harry Kane sau Lukaku pot depune marturie...