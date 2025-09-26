Experții au calculat! Ce șanse are FCSB să dea lovitura și să câștige Europa League

Campioana României s-a impus pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0. David Miculescu a înscris unicul gol al meciului în minutul 13. Astfel, FCSB a obținut primele trei puncte în Europa.

Ce șanse are FCSB să câștige Europa League

După ce s-a încheiat prima rundă a fazei principale, experții de la Football Meets Data ss-au grăbit să calculeze șansele fiecărei echipe de a cuceri trofeul.

Șansele celor de la FCSB de a da lovitura și de a câștiga Europa League sunt aproape nule. Statisticienii cred că FCSB are doar 0.02% șanse să pună mâinile pe trofeu. De altfel, nici șansele de a ajunge în finală nu sunt prea mari, doar 0.1%.

În ceea ce privește calificarea în semifinale, FCSB are 0.4% șanse de reușită, în timp ce pentru calificarea în sferturi, acestea cresc până la 3%.

De altfel, experții consideră că FCSB nu are șanse prea multe nici să iasă din grupe (16%).

Conform statisticienilor, cele mai mari șanse să câștige Europa League le are Aston Villa (20%), iar podiumul este completat de AS Roma (16%) și Nottingham Forest (10%).

