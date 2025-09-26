Tragerea la sorți pentru grupele Cupei României, LIVE TEXT de la 16:00. Cum arată urnele

Cele 24 de echipe participante au fost repartizate în trei urne valorice. Se vor forma patru grupe de câte șase echipe, fiecare formație urmând să dispute trei meciuri și să înfrunte câte o echipă din fiecare urnă.

FRF a anunțat că tragerea la sorți va fi efectuată de trei foști internaționali: Ciprian Tătărușanu, Cristi Săpunaru și Gabi Torje.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu mențiunea că echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câștigătoarele sferturilor de finală 1 și 3 vor fi gazde.

Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 și un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei relevante, conform următorului țintar:

Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a;

Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b

Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b;



Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.

