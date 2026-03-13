Portarul român a comis o eroare în minutul 87 al partidei disputate joi seară. Un șut expediat de Endrick a trecut pe sub el, permițând formației franceze să restabilească egalitatea pe tabelă. Până la acel moment, goalkeeperul în vârstă de 28 de ani avusese o evoluție sigură, bifând cinci parade, inclusiv o intervenție dificilă la o lovitură de cap a lui Yaremchuk în minutul 77.

La aproximativ 11 ore de la fluierul final de pe stadionul Balaidos, Ionuț Radu a distribuit o scurtă reacție pe rețelele sociale. Portarul lui Celta nu a făcut referire la faza golului încasat, ci s-a concentrat pe meciul retur care va decide echipa calificată în sferturile de finală: „Mergem în Franța să facem istorie. Cu tine până la moarte. Hai, Celta!”

Susținere din partea lui Claudiu Claudio Giraldez

Tehnicianul formației Celta Vigo i-a luat apărarea portarului român la finalul confruntării, lăudând prestației acestuia din actuala stagiune.

„Sunt foarte mândru de meciul pe care l-a făcut. A dominat multe situații în jocul aerian și în protejarea spațiului din spatele defensivei. A început jocul cu mult discernământ în prima repriză și a avut intervenții de mare merit. Este păcat că i-a scăpat, probabil, cea mai simplă fază. Face un sezon strălucitor și a făcut un meci mare”, a spus Claudiu Claudio Giraldez.

Pentru Celta Vigo urmează o deplasare pe terenul lui Betis Sevilla în campionat, urmată de meciul decisiv de la Lyon din cupele europene.