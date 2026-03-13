Românul a avut o evoluție remarcabilă pentru Celta Vigo în manșa tur a optimilor de finală, reușind intervenții salvatoare care au menținut echipa în avantaj, inclusiv o paradă dificilă în fața lui Yaremchuk. Totuși, în minutul 87, portarul a greșit la un șut trimis de Endrick din afara careului, scăpând mingea în propria poartă și permițând astfel oaspeților să restabilească egalitatea.

Ce au remarcat jurnaliștii francezi

Publicația Le Figaro a punctat jocul bun făcut de român până în momentul în care a gafat, evidențiind faptul că eroarea portarului ar putea cântări greu în contextul dublei manșe.

„Fusese solid la puținele ocazii ale lui Lyon din repriza a doua, dar a cedat în cel mai prost moment. Portarul celor de la Celta Vigo, Andrei Radu, a comis o greșeală mare. Românul a încasat astfel golul egalizator chiar pe finalul meciului, ceea ce ar putea costa foarte scump echipa sa.

Radu i-a cerut arbitrului fault la Yaremchuk, dar nu a fost luat în seamă. Greșeala sa a readus-o pe OL în joc în această dublă confruntare. Va trebui să nu rămână prea mult blocat în această situație înaintea returului, în care, fără îndoială, va fi foarte urmărit săptămâna viitoare”, au scris jurnaliștii francezi.

Manșa retur, Lyon - Celta Vigo, este programată joia viitoare.