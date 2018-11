Seara in care fotbalul si-a adus aminte de autogolul lui Nicolita! Moment incredibil in Europa League: un fost jucator de la Bayern a repetat executia lui Banel cu Real Madrid

La 12 ani de la autogolul lui Banel de pe Bernabeu, o faza trasa la indigo a avut loc in Europa League.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Fost jucator la Bayern Munchen si Wolfsburg, Luiz Gustavo a avut unul dintre cele mai proaste momente din cariera la meciul cu numarul 60 in cupele europene - mijlocasul celor de la Olympique Marseille si-a ingropat echipa in partida de la Frankfurt cu Eintracht iar finalista Europa League din sezonul trecut este deja OUT din competitie.

Marseille a fost distrusa de revelatia sezonului din Bundesliga, scor 4-0. Macelul a inceput inca din primul minut dupa reusita lui Jovic. A urmat apoi o faza incredibila cu Luiz Gustavo in prim-plan - acesta a "reusit" un autogol copy-paste dupa cel al lui Banel Nicolita de pe Santiago Bernabeu din 2006! Gustavo nu a s-a uitat unde se afla propriul portar si a trimis o pasa care a ajuns in poarta!

Marseille a marcat apoi tot ea si tot in propria poarta! Sarr si-a dat autogol in repriza secunda pentru ca acelasi Jovic sa inchida tabela la 4-0 in minutul 67. Eintracht, Salzburg si Chelsea sunt singurele echipe din Europa League cu 15 puncte in cele 5 etape din faza grupelor.

What jokes?! Did Luiz Gustavo to do ambitiously score goals against Eintracht (holding teeth) LOL! pic.twitter.com/uPIRnSKFpT — جاكا نرلانا (@jakenzdonald) November 30, 2018