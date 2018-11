Nu VOR sa intre la meciul cu Arsenal! Anunt BOMBA in Europa: ce se intampla cu partida care trebuia sa se dispute in aceasta seara in Europa League

Sefii lui Vorskla Poltava ameninta ca nu vor lasa echipa sa intre pe teren diseara, contra lui Arsenal!

UEFA a decis sa mute partida la Kiev din cauza problemelor politice dintre Ucraina si Rusia. "Anuntul a venit prea tarziu. Nu jucam" - ameninta sefii lui Vorskla.



Arsenal a facut antrenamentul oficial dinaintea jocului la Londra, abia apoi a zburat spre kiev. Englezii asteapta acum sa vada daca diseara vor avea sau nu cu cine sa joace!

Arsenal e deja calificata in saisprezecimile Europa League dupa ce a castigat 3 din 4 meciuri jucate in grupa E. UEFA a hotarat mutarea partidei la Kiev dupa ce Ucraina a anuntat impunerea legii martiale in tara ca urmare a tensiunilor cu Rusia.