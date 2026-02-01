Într-un meci transmis de VOYO duminică seara, la Herning, Danemarca a cucerit titlul european la handbal masculin după ce a câștigat finala cu selecționata Germaniei, scor 34-27. La finalul partidei, oficialii EHF i-au înmânat trofeul de MVP al meciului portarului danez Kevin Moller, cu o contribuție uriașă în confruntarea de la Herning.

Gest magnific imediat după Danemarca - Germania, finala Europeanului de handbal

Kevin Moller l-a chemat imediat pentru poza tradițională pe colegul său, Magnus Saugstrup, unicul pivot pe care l-au avut la dispoziție danezii pentru finala EURO 2026. Moller, prin inițiativa sa, a vrut să sufereze că Saugstrup e adevăratul MVP al încleștării care i-a adus reprezentativei nordice titlul european.

Saugstrup a avut o contribuție uriașă - a stat în meci toate cele 60 de minute și a făcut excelent mai ales faza defensivă. Pivotul l-a îmbrățișat pe Kevin Moller și a fost felicitat de cei doi oficiali ai EHF. Episodul - VEZI VIDEO - a fost unul îndelung aplaudat de public și arată spiritul de echipă și altruismul unor sportivi de excepție.