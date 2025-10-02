Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: "Și-a bătut joc de el! Poate că joacă în acea poziție la ordinul lui Becali"

Joel Monteiro (26 de ani) a fost jucătorul care a decis meciul cu golurile sale din prima repriză. Elvețianul a beneficiat în ambele ocazii de evoluția modestă a lui Valentin Crețu (36 de ani), veteranul revenit în primul 11 al lui FCSB după o accidentare.

Elvețienii de la Blick îl ironizează pe Valentin Crețu după FCSB - Young Boys 0-2

Cotidianul elvețian Blick l-a desemnat pe Crețu cel mai slab jucător al meciului de pe Arena Națională, însă nu s-a limitat la atât: l-a ironizat pe fundașul dreapta al campioanei României și a amintit despre imixtiunile lui Gigi Becali.



"Ce face Valentin Crețu în poziția de fundaș dreapta este un mister. Face multe, dar cert e că nu se apără bine. Joel Monteiro și-a bătut joc de el în multe momente. Poate că în viața reală Crețu este, de fapt, atacant central, dar joacă fundaș dreapta la ordinele lui Gigi Becali. Cine știe?!", a scris Blick.

Valentin Crețu a jucat toate cele 90 de minute contra lui Young Boys. Fundașul dreapta evoluase ultima dată pe 31 august, la duelul cu CFR Cluj (2-2) din campionat.

