Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: "Și-a bătut joc de el! Poate că joacă în acea poziție la ordinul lui Becali"

Europa League
Presa elvețiană s-a întrecut în ironii la adresa celor de la FCSB, după ce campioana României a fost învinsă de Young Boys Berna, pe Arena Națională, scor 0-2, în Europa League.

Joel Monteiro (26 de ani) a fost jucătorul care a decis meciul cu golurile sale din prima repriză. Elvețianul a beneficiat în ambele ocazii de evoluția modestă a lui Valentin Crețu (36 de ani), veteranul revenit în primul 11 al lui FCSB după o accidentare.

Elvețienii de la Blick îl ironizează pe Valentin Crețu după FCSB - Young Boys 0-2

Cotidianul elvețian Blick l-a desemnat pe Crețu cel mai slab jucător al meciului de pe Arena Națională, însă nu s-a limitat la atât: l-a ironizat pe fundașul dreapta al campioanei României și a amintit despre imixtiunile lui Gigi Becali.

"Ce face Valentin Crețu în poziția de fundaș dreapta este un mister. Face multe, dar cert e că nu se apără bine. Joel Monteiro și-a bătut joc de el în multe momente. Poate că în viața reală Crețu este, de fapt, atacant central, dar joacă fundaș dreapta la ordinele lui Gigi Becali. Cine știe?!", a scris Blick.

Valentin Crețu a jucat toate cele 90 de minute contra lui Young Boys. Fundașul dreapta evoluase ultima dată pe 31 august, la duelul cu CFR Cluj (2-2) din campionat.

Crețu, "terorizat" timp de 45 de minute

Coșmarul lui Valentin Crețu a început foarte devreme, în minutul al treilea, la chiar primul duel direct cu rapidul atacant stânga elvețian. Apărătorul bucureștenilor a căzut din picioare la o încercare de dribling a lui Monteiro, acesta l-a depășit imediat, a tras la colțul scurt, dar Târnovanu i-a interzis golul și a semnat ceea ce avea să fie întâia sa paradă a meciului.

Minutul 11 a adus deschiderea scorului de către elvețieni, eveniment posibil și pentru că Vali Crețu nu a interpretat corect faza. La o centrare din zona lui Pantea, fundașul dreapta a rămas pe călcâie, nu s-a informat cu privire la poziția lui Monteiro, i-a oferit acestuia prea mult spațiu și vârful gazdelor a punctat pentru 1-0 cu o execuție la care Târnovanu s-a întins, dar pe care nu a putut-o ajunge.

În minutul 30, Monteiro a produs și al treilea moment periculos la o fază la care l-a scos din nou foarte ușor din joc pe Crețu. Fundașul a avut noroc cu intervenția salvatoare a lui Târnovanu, care a respins excelent cu piciorul șutul lui Gigovic, găsit inspirat în careu de pasa lui Monteiro.

La fel de sugestivă pentru evoluția dezastruoasă a lui Crețu a fost faza din minutul 36, când Monteiro a realizat dubla cu o lejeritate incredibilă. Crețu nu a strâns suficient lângă Ngezana, mingea a venit pe contraatac chiar pe spațiul dintre cei doi fundași, rapidul Monteiro a țâșnit imediat și l-a pierdut pe drum pe Crețu, apoi a finalizat pentru 2-0 cu un șut la colțul lung, printre picioarele stoperului african și suficient de bine plasat pentru ca Târnovanu să nu-l poată respinge.

Fără ritm, cu un sezon fragmentat de desele absențe din meciurile din Superligă, Crețu nu a punctat nici din punct de vedere ofensiv și a fost cel mai slab fotbalist de pe teren, notat cu note sub 6 pe site-urile de specialitate.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

  • 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11', 36')
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
