Interul lui Cristi Chivu a bifat al doilea succes consecutiv în grupele Champions League, după 2-0 cu Ajax, de această dată trecând fără emoții de Slavia Praga, scor 3-0, pe „San Siro”. Lautaro Martinez a reușit o dublă, iar Dumfries a completat tabela.



Presa din Cehia a reacționat imediat după ce Interul lui Chivu a făcut show cu Slavia Praga



Italienii au rezolvat partida încă din prima repriză, după o jumătate de oră în care pressingul agresiv i-a sufocat pe cehi.



Momentul-cheie a venit în minutul 30, când portarul Jindrich Stanek a comis o gafă uriașă și i-a pasat direct lui Lautaro, care a deschis scorul. Peste doar patru minute, Dumfries a dublat avantajul din pasa lui Marcus Thuram.



În partea a doua, Inter a continuat să domine, iar Lautaro a mai punctat o dată, în minutul 65, stabilind scorul final.



Presa din Cehia a reacționat imediat după eșecul echipei campioane. „Jucătorii din Praga au căzut la datorie în Italia. Gafa uriașă a lui Stanek a decis meciul”, a titrat publicația isport.blesk.cz.



Pentru Inter și Cristi Chivu urmează duelul din deplasare cu Royal Union SG, meci programat în etapa a treia a fazei grupelor din Liga Campionilor.

