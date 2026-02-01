Borussia Dortmund a revenit spectaculos în Bundesliga! Guirassy i-a salvat pe „galben-negri”

Istoria primei reprize s-a scris, practic, în ultimele sale minute. Waldemar Anton a deschis scorul pentru Dortmund, în minutul 44, însă Julian Niehues a egalat în al cincilea minut de prelungire.

Tot Niehues a adus oaspeţii în avantaj, în minutul 48. După 20 de minute, Serhou Guirassy a egalat, dintr-un penalti, iar un minut mai târziu, tot atacantul din Guineea a înscris golul de 3-2. Guirassy a ratat şansa hat-trick-ului, în minutul 85, când nu a putut înscrie de la punctul cu var şi Borussia Dortmund – Heidenheim s-a terminat 3-2.

Borussia Dortmund are 45 de puncte şi e a doua în clasamentul Bundesligii, iar Heidenheim e ultima, a 18-a, cu 13 puncte, scrie News.ro.

