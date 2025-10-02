Este vorba despre Joel Almada Monteiro. Mijlocașul ofensiv al elvețienilor a marcat ambele goluri (’11 și ’36), demonstrând de ce este considerat o piesă-cheie la campioana Elveției.



Cine este Joel Monteiro, „uriașul” cu „dubla” din FCSB – Young Boys 0-2



Monteiro are 26 de ani, s-a născut la Sion, într-o familie cu rădăcini portugheze și cap-verdiene, și e „uriașul” din ofensiva lui YB, cu o înălțime de 1,91 metri.



Fotbalul e tradiție la el în casă. Fratele mai mare, Elton, a fost format la Arsenal, iar vărul său e fostul internațional elvețian Gelson Fernandes.

