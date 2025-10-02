Cine este Joel Monteiro, „uriașul” cu „dubla” din FCSB – Young Boys 0-2

Cine este Joel Monteiro, &bdquo;uriașul&rdquo; cu &bdquo;dubla&rdquo; din FCSB &ndash; Young Boys 0-2 Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a fost învinsă pe Arena Națională, 0-2 cu Young Boys, într-un meci decis încă din prima repriză de un singur om.

TAGS:
Joel MonteiroGelson fernandesFCSBYoung Boys
Din articol

Este vorba despre Joel Almada Monteiro. Mijlocașul ofensiv al elvețienilor a marcat ambele goluri (’11 și ’36), demonstrând de ce este considerat o piesă-cheie la campioana Elveției.

Cine este Joel Monteiro, „uriașul” cu „dubla” din FCSB – Young Boys 0-2

Monteiro are 26 de ani, s-a născut la Sion, într-o familie cu rădăcini portugheze și cap-verdiene, și e „uriașul” din ofensiva lui YB, cu o înălțime de 1,91 metri.

Fotbalul e tradiție la el în casă. Fratele mai mare, Elton, a fost format la Arsenal, iar vărul său e fostul internațional elvețian Gelson Fernandes.

Drumul lui Monteiro spre fotbalul mare n-a fost deloc simplu. Respins de FC Sion la juniori, în 2020 a primit șansa la Lausanne-Sport, iar un an mai târziu Young Boys l-au transferat. 

De atunci a strâns peste 140 de meciuri, două trofee interne și meciuri tari în cupele europene, inclusiv contra Manchester United și Sporting.

  • În toată cariera, se poate lăuda cu 245 meciuri, 58 goluri și 21 de pase decisive.

Pentru Elveția a debutat în 2024 și are deja 5 selecții și un gol. Acum valorează 6 milioane de euro, e sub contract până în 2027 și este văzut ca viitor transfer de Bundesliga sau Serie A.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
Vremea severă lovește Rom&acirc;nia. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, &icirc;nchisă
ARTICOLE PE SUBIECT
Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a &icirc;ndeplinit
Dennis Politic, fericit după eșecul lui FCSB cu Young Boys: "Aveam un obiectiv și mă bucur că s-a îndeplinit"
Dezastru! Vladislav Blănuță a primit cea mai mică notă de pe teren, după 16 minute &icirc;n Conference League cu Dinamo Kiev
Dezastru! Vladislav Blănuță a primit cea mai mică notă de pe teren, după 16 minute în Conference League cu Dinamo Kiev
Scene neverosimile &icirc;n Europa League: AS Roma a ratat 3 penalty-uri &icirc;n 3 minute!
Scene neverosimile în Europa League: AS Roma a ratat 3 penalty-uri în 3 minute!
ULTIMELE STIRI
Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: &bdquo;&Icirc;l vor costa viitoarele transferuri!&rdquo; + ce a spus despre FCSB - Young Boys
Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: „Îl vor costa viitoarele transferuri!” + ce a spus despre FCSB - Young Boys
&bdquo;Remontada&rdquo; &icirc;n duelul Ionuț Radu - Răzvan Lucescu! C&acirc;t s-a terminat Celta Vigo - PAOK &icirc;n Europa League
„Remontada” în duelul Ionuț Radu - Răzvan Lucescu! Cât s-a terminat Celta Vigo - PAOK în Europa League
Racovițan, singurul rom&acirc;n fericit: La capitolul ăsta am dominat-o pe Craiova! I-am controlat bine
Racovițan, singurul român fericit: "La capitolul ăsta am dominat-o pe Craiova! I-am controlat bine"
Elias Charalambous vine cu explicațiile: primul gol primit + bodyguard pentru Vali Crețu
Elias Charalambous vine cu explicațiile: primul gol primit + 'bodyguard' pentru Vali Crețu
Imagini horror &icirc;n Rakow - Craiova! Fundașul oltenilor a căzut la păm&acirc;nt, plin de s&acirc;nge
Imagini horror în Rakow - Craiova! Fundașul oltenilor a căzut la pământ, plin de sânge
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: &rdquo;Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui&rdquo;

Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: ”Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui”

Cad capete după FCSB &ndash; Young Boys! Poate fi demis &icirc;n cazul unui eșec: &rdquo;Este sub presiune!&rdquo;

Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: &rdquo;Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!&rdquo;

Antrenorul lui Young Boys recunoaște: ”Dacă aș putea decide singur, l-aș lua de la FCSB la Berna!”

OUT de la FCSB! Gigi Becali: Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot

OUT de la FCSB! Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot"

FCSB &ndash; Young Boys 0-2! Campioana Rom&acirc;niei, fără replică &icirc;n fața elvețienilor

FCSB – Young Boys 0-2! Campioana României, fără replică în fața elvețienilor

Dele Alli, dorit de o forță din Superliga Rom&acirc;niei! Negocierile ar fi &icirc;nceput

Dele Alli, dorit de o forță din Superliga României! Negocierile ar fi început



Recomandarile redactiei
Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: &rdquo;Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui&rdquo;
Gigi Becali l-a făcut praf după FCSB - Young Boys 0-2: ”Iertați-mă! Ambele goluri sunt ale lui”
Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: &bdquo;&Icirc;l vor costa viitoarele transferuri!&rdquo; + ce a spus despre FCSB - Young Boys
Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: „Îl vor costa viitoarele transferuri!” + ce a spus despre FCSB - Young Boys
Racovițan, singurul rom&acirc;n fericit: La capitolul ăsta am dominat-o pe Craiova! I-am controlat bine
Racovițan, singurul român fericit: "La capitolul ăsta am dominat-o pe Craiova! I-am controlat bine"
Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: Ești schimbat!
Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: "Ești schimbat!"
&bdquo;Remontada&rdquo; &icirc;n duelul Ionuț Radu - Răzvan Lucescu! C&acirc;t s-a terminat Celta Vigo - PAOK &icirc;n Europa League
„Remontada” în duelul Ionuț Radu - Răzvan Lucescu! Cât s-a terminat Celta Vigo - PAOK în Europa League
Alte subiecte de interes
Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: Și-a bătut joc de el! Poate că joacă &icirc;n acea poziție la ordinul lui Becali
Presa elvețiană umilește un jucător de la FCSB: "Și-a bătut joc de el! Poate că joacă în acea poziție la ordinul lui Becali"
Lovitură &icirc;nainte de FCSB &ndash; Young Boys! Mijlocașul a semnat pe doi ani
Lovitură înainte de FCSB – Young Boys! Mijlocașul a semnat pe doi ani
VIDEO Spania traznita de un elvetian din Capul Verde! Eroul Elvetiei vorbeste sapte limbi si a jucat la City!
VIDEO Spania traznita de un elvetian din Capul Verde! Eroul Elvetiei vorbeste sapte limbi si a jucat la City!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Au trecut de CFR, i-au eliminat și pe maghiarii de la Ferencvaros. Young Boys, &icirc;n grupele Ligii Campionilor
Au trecut de CFR, i-au eliminat și pe maghiarii de la Ferencvaros. Young Boys, în grupele Ligii Campionilor
CITESTE SI
Vremea severă lovește Rom&acirc;nia. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, &icirc;nchisă

stirileprotv Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!