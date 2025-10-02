Este vorba despre Joel Almada Monteiro. Mijlocașul ofensiv al elvețienilor a marcat ambele goluri (’11 și ’36), demonstrând de ce este considerat o piesă-cheie la campioana Elveției.
Cine este Joel Monteiro, „uriașul” cu „dubla” din FCSB – Young Boys 0-2
Monteiro are 26 de ani, s-a născut la Sion, într-o familie cu rădăcini portugheze și cap-verdiene, și e „uriașul” din ofensiva lui YB, cu o înălțime de 1,91 metri.
Fotbalul e tradiție la el în casă. Fratele mai mare, Elton, a fost format la Arsenal, iar vărul său e fostul internațional elvețian Gelson Fernandes.
Drumul lui Monteiro spre fotbalul mare n-a fost deloc simplu. Respins de FC Sion la juniori, în 2020 a primit șansa la Lausanne-Sport, iar un an mai târziu Young Boys l-au transferat.
De atunci a strâns peste 140 de meciuri, două trofee interne și meciuri tari în cupele europene, inclusiv contra Manchester United și Sporting.
- În toată cariera, se poate lăuda cu 245 meciuri, 58 goluri și 21 de pase decisive.
Pentru Elveția a debutat în 2024 și are deja 5 selecții și un gol. Acum valorează 6 milioane de euro, e sub contract până în 2027 și este văzut ca viitor transfer de Bundesliga sau Serie A.