Radu a salvat un punct pentru echipa sa în minutul 90+6, când a reușit să scoată printr-un plonjon spectaculos o minge trimisă cu capul de către Bakambu.

Ionuț Radu, paradă de excepție în Betis - Celta Vigo 1-1

Intervenția portarului român a fost una miraculoasă, deoarece fotbalistul andaluzilor a reluat din doar șase metri. Și nu a fost singura! Radu a mai parat alte cinci execuții ale adversarilor.

Pentru evoluția sa generală, portalul SofaScore i-a acordat lui Ionuț Radu nota 7,9, cea mai mare de pe teren.

Revanșa lui Radu

Joi, portarul naționalei a gafat decisiv în Celta Vigo - Lyon 1-1 din turul optimilor Europa League, punând un con de umbră într-o confruntare în care a avut mai multe intervenții bune.

În urma rezultatului direct, Betis se află pe locul cinci cu 44 de puncte, iar Celta Vigo pe șase la trei „lungimi” distanță.