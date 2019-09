Inzaghi a spus adevarul despre Radu Stefan! Motivul pentru care nu l-a luat la Cluj: "Daca ar fi venit, ar fi stat in tribuna!"

CFR Cluj va juca joi seara impotriva lui Lazio in prima partida din grupele Europa League.

Lazio a facut deplasarea in Romania fara trei jucatori importanti. Printre acestia se numara si romanul Radu Stefan.

Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, si-a explicat decizia in conferinta de presa dinaintea partidei: cei trei au fost lasati la Roma pentru a se pregati pentru meciul de campionat din etapa viitoare.

"Stefan Radu, Immobile si Luis Alberto nu au facut deplasarea, este o decizie tehnica, prefer sa-i odihnesc. Chiar daca ar fi venit, ar fi stat in tribuna. Mai bine sa ramana la Roma sa se antreneze pentru a fi cat mai in forma la partida de duminica. Despre Stefan Radu pot spune doar lucruri frumoase! A fost mai intai coechipierul meu, acum joaca sub comanda mea de trei ani si jumatate de cand am preluat echipa si intotdeauna si-a facut datoria. Este un fotbalist serios, dedicat. Ar fi vrut sa vina, dar, repet, a fost decizia mea sa stea acasa pentru a se pregati", a declarat Inzaghi la conferinta de presa.