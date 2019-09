Ne pregatim de o noua minune? Petrescu, ajutor nesperat din partea lui Inzaghi: decizie neasteptata luata de Lazio si vestea uriasa primita de CFR

CFR Cluj va juca impotriva lui Lazio, joi seara, in primul meci din grupele Europa League.

CFR Cluj a ajuns in cele din urma in grupele Europa League dupa o vara plina. Echipa lui Dan Petrescu a inceput campania de calificare inca din primele tururi preliminare si a fost pe traseul UEFA Champions League. Din pacate, ardelenii au fost eliminati cand mai aveau doar un pas de facut pana in grupele Ligii Campionilor.

CFR are sansa de a obtine un nou rezultat mare, dupa eliminarea lui Celtic din preliminarii, in chiar prima partida din grupele Europa League. Chiar daca intalneste un adversar urias, Dan Petrescu primeste o mana de ajutor nesperata din partea lui Simone Inzaghi. Antrenorul lui Lazio a decis sa lase la Roma trei jucatori, toti fotbalisti de super-clasa.

Ciro Immobile, atacant care a marcat trei goluri in cele trei meciuri oficiale jucate pana acum, Radu Stefan, integralist in primele trei partide ale sezonului, precum si Luis Alberto au fost lasati la Roma.



Inzaghi i-a indeplinit dorinta lui Petrescu



Fara sa stie lotul deplasat de Inzaghi pentru meciul de la Cluj, Dan Petrescu declara la conferinta de presa premergatoare partidei ca si-ar dori ca Radu Stefan sa ramana la Roma si sa nu joace contra sa.

"Radu Stefan e o legenda a lui Lazio, pacat ca nu a vrut sa mai vina la nationala. Sper sa ramana la Roma si sa nu joace contra noastra", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.



Revine Culio



O alta veste buna pentru CFR Cluj este revenirea lui Culio. Argentinianul s-a accidentat chiar inaintea dublei cu Celtic si a ratat nu mai putin de 10 meciuri in toate competitiile pentru CFR.

Desi a ajuns la 36 de ani, Culio ramane un om de baza la CFR Cluj si are o contributie importanta la renumele european al clubului ardelean. Culio deschidea drumul catre Europa pentru CFR cu golurile sale din meciul cu alti italieni, AS Roma, in 2008. Atunci, CFR castiga cu 2-1 pe Olimpico.