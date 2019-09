CFR CLUJ - VOLUNTARI 5-0: Ce a facut Dan Petrescu in timpul macelului cu Voluntari: "100% e multumit!" 

CFR s-a descurcat si fara Dan Petrescu pe banca. A fost 5-0 cu Voluntari in primul meci din seria de 4 partide de suspendare ale antrenorului.

Alin Minteuan a revenit cu succes pe banca lui CFR Cluj. Cu doua rosii pentru Voluntari, CFR a defilat pe teren inaintea partidei cu Lazio din Europa League.

"Am stat tot timpul pe banca, nu imi era dor, e tot timpul tensiune acolo. Nu ne-am inchipuit acest scenariu, stiam ca intalnim o echipa care isi va propune ceva aici, un punct sau trei puncte, dar nu au reusit. Am castigat meciul categoric. Pereira face meciuri foarte bune in ultima perioada, nu stiu ce problema are, nu am discutat cu medicul, probabil e ceva muscular.

Nu l-am vazut inca pe Dan Petrescu, nu stiu daca a intrat, nu cred ca are voie in vestiar. Nu am vorbit la telefon, 100% e multumit. Meciul a fost pregatit foarte bine si s-a vazut in atitudinea jucatorilor, au avut un comportament foarte bun.

Pe Itu l-am oprit la echipa a doua si dupa un an joaca deja in echipa mare cu rezultate fantastice. Joca este de mai mult timp in centrul de copii si juniori, e mai vechi, a debutat si el, bravo lui, sper sa nu fie ultimul joc.", a spus Alin Minteuan dupa meci.

Urmeaza meciul cu Lazio din Europa League pentru CFR, dar Minteuan spune ca jucatorii trebuie sa se bucure de succesul cu Voluntari in aceasta seara.

"Momentan e bucurie in vestiar, nu este emotie, mai avem timp pana la meciul cu Lazio. Jucatorii trebuie sa se bucure de aceasta victorie, staff-ul e preocupat de meciul cu Lazio", a spus Minteuan.

CFR Cluj a urcat pe locul 1 in Liga 1 dupa 5-0 cu Voluntari, cu 2-0 de puncte. Gaz Metan joaca luni cu Viitorul in deplasare si poate depasi campioana in clasament cu o victorie.