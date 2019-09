Veste URIASA pentru FCSB inaintea derby-ului cu CFR! Si-a anuntat revenirea la echipa: "Ma intorc curand!"

Vintila primeste o veste uriasa inaintea derby-ului cu CFR Cluj din etapa viitoare.

Dennis Man si-a anuntat revenirea dupa aproape o luna si jumatate de absenta. Jucatorul in varsta de 20 de ani s-a recuperat si ar putea prinde lotul pentru meciul cu ardelenii.



"Revin in curand", a fost mesajul postat de Man pe contul sau de Instagram.



Man s-a antrenat cu echipa si inainte de meciul cu Craiova, dar nu a intrat in lot. Man s-a accidentat pe 29 iulie, la meciul cu Botosani.