Veste buna pentru Vintila inaintea meciului de foc cu CFR Cluj! Il poate folosi pe cel in care FCSB isi pune toate sperantele: are unda verde

FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, de la 20:30!

Bogdan Vintila se va putea baza pe Cristi Manea in duelul cu CFR Cluj.

FCSB si CFR Cluj se intalnesc duminica, de la ora 20:30.

Dupa ce a castigat doua derby-uri consecutive, cu Viitorul si Craiova, echipa lui Vintila urmareste sa obtina victoria si in fata echipei antrenate de Dan Petrescu, campioana en-titre in Liga 1 si actualul lider al clasamentului cu 20 de puncte.

FCSB ocupa, inaintea duelului cu CFR locul 11, cu 10 puncte adunate in 9 etape.

Daca la meciul cu Universitatea Craiova Vintila nu l-a putut folosi pe Cristi Manea, cel mai bun transfer facut de stelisti in aceasta vara va fi pe teren in confruntarea cu CFR.

Fundasul de 22 de ani are toate actele in regula si are, astfel, unda verde pentru a juca in Liga 1, scrie DigiSport.

Cristi Manea a fost jucator al CFR-ului in perioada 2017-2019, sub forma de imprumut de la Apollon Limassol. El este acum imprumutat de echipa din Cipru celor de la FCSB, cu posibilitate de cumparare.