Intre prima de calificare si concediere! Becali i-a promis o suma uriasa lui Vintila daca o duce pe FCSB in grupele UEL | Guimaraes - FCSB e joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV

Vitoria Guimaraes - FCSB se vede joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV!

FCSB a cazut pe ultimul loc in Liga 1, iar Vintila e in pericol. Al doilea meci al sau la FCSB poate fi si ultimul. In schimb, daca se califica in Portugalia, Vintila va lua o prima de 60.000 euro. Meciul de totul sau nimic cu Guimaraes va fi la ProTV, joi seara, la 22:00.



Fotbalistii de la FCSB il considera vinovat pe Vintila pentru umilinta de la Medias. FCSB a ajuns pe ultimul loc, iar Becali se gandeste sa schimbe antrenorul dupa doar o saptamana!

Zilele trecute, cand a fost prezentat, Vintila spera sa reziste macar o luna la FCSB.

"Daca peste o luna ma da afara, asta e...", spunea antrenoru.

Vintila ramane daca trece de Guimaraes. Va lua si o prima in acest caz!

"Eu sper sa ne intoarcem calificati de acolo. Din toate deplasarile ne-am intors cu o victorie, de ce n-am face-o si acum?", spune si Helmuth Duckadam.



FCSB se poate califica si cu un egal cu goluri. Coman si-a etalat tatuajele la plecarea in Portugalia.