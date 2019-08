SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ | "Pentru noi, pentru tara noastra, pentru fotbalul nostru!" Discursul lui Mario Camora inaintea meciului decisiv de la Praga

Slavia Praga - CFR Cluj, meciul decisiv pentru calificarea in grupele UEFA Champions League, incepe de la 1-0. Cehii s-au impus in Gruia, saptamana trecuta.

CFR Cluj, campioana ultimelor doua sezoane din Liga 1, da atacul final pentru grupele UEFA Champions League. Echipa lui Dan Petrescu trebuie sa remonteze infrangerea suferita pe teren propriu, scor 0-1 in fata Slaviei Praga. Capitanul Mario Camora spune ca "in astfel de meciuri nu se mai pune problema de motivatie".

Mario Camora: "Jucam pentru tara si trebuie sa dam totul"

"Obiectivul nostru e sa dam tot pe teren, sa luptam pana in ultima secunda, sa putem sa intoarcem acest scor si sa ne calificam!

Slavia este o echipa mai agresiva, o echipa cu mai multa calitate decat avem in Romania, asta este adevarat. Dar noi am demonstrat deja in cateva meciuri ca putem sa jucam bine. Am reusit sa ne calificam in fata unor echipe mai puternice.

Slavia si Celtic sunt echipe diferite. Celtic este o echipa cu individualitati mai bune. Slavia este insa o echipa mai buna decat Celtic!



In meciurile de Champions League e mai usor pentru fotbalisti, esti mai motivat. Toti jucatorii isi doresc calificarea in grupele UCL, e competitia cea mai imporatanta. Suntem pregatiti, dar maine e momentul in care trebuie sa demonstram. Va trebui sa dam totul.

M-as bucura sa tina toti romanii cu CFR. Nu stiu daca o sa fie asa. Dar pentru noi, pentru tara noastra, pentru fotbalul nostru, ar fi important ca CFR sa se califice si sa faca puncte in Europa. Reprezentam tara si trebuie sa dam totul!

Eu am jucat in grupe, am avut o experienta buna, sper sa repet acest lucru alaturi de colegii mei, pentru ca tot clubul merita sa ajungem mai departe.



Nu e vorba de presiune si de motivatie. Cand esti aici, nu se mai pune problema de motivatie. Esti cu gandul numai la calificare. De aia suntem aici, de aia am venit la Praga", a spus Mario Camora, capitanul CFR-ului.