SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ | "Slavia este fantastica! Anul trecut putea castiga Europa League!" Petrescu spune ca e "realist" inaintea meciului decisiv de la Praga

Dan Petrescu si Mario Camora au vorbit in cadrul unei conferinte de presa inaintea meciului retur cu Slavia Praga.

Dan Petrescu: "Slavia e fantastica! Isi permit sa-l tina pe Baluta in tribuna, iar el in Liga 1 ar juca oriunde"

"Niciun meci nu seamana cu altul, nicio echipa nu seamana cu cealalta. Asa cum a zis si Camora, Celtic avea individualitati extraordinare; in schimb, Slavia este o echipa fantastica!

Sezonul trecut, daca nu o intalneau pe Chelsea, cred ca ar fi castigat trofeul Europa League. Asta spune totul despre forta Slaviei Praga. Pe teren propriu au pierdut un singur meci, impotriva lui Chelsea! L-am urmarit aseara! Este o echipa fantastica, ataca meci de meci.

Suntem realisti, intelegem ca ei sunt favoriti, mai ales ca in meciul tur nu am reusit sa marcam si sa scoatem macar un egal.



Nu avem ce sa deconcentram la Slavia, am vazut ca ei nu se deconcentreaza niciodata. Am vazut ca au batut la scor si cu echipa a doua, asta spune totul.

Singurul lucru de care imi pare rau este ca nu avem toti jucatorii la dispozitie. Avem 3 jucatori importanti care nu vor fi pe teren si asta e o problema pentru noi.

Cand pierzi acasa cu 0-1, sansele nu mai au cum sa fie 50-50%. Si-n plus, nu stiu ca Slavia sa aiba vreo accidentare. Ei isi permit sa-l tina pe Baluta in tribuna, iar Baluta e un jucator care ar evolua la orice echipa din Romania.

Nu poate sa tina toata Romania cu noi, sunt unii care ne vor afara. Dar obiectivul nostru a fost calificarea in grupe, nu a contat ca UCL sau UEL, deci a fost realizat. Dat fiind ca suntem aici, sigur ca jucam pentru UCL.

Intr-un meci de fotbal totul e important: tactic, tehnic, fizic! Nu doar tactic. Eu sper sa fim fizic mai bine decat in primul meci, pentru ca cei de la Slavia au alergat mult mai mult decat noi! Sa nu uitam ca maine jucam al 16-lea meci in 46 de zile, poate lumea a uitat. E ceva inuman!

Nu am avut timp sa-i antrenez foarte mult pe jucatori, pentru ca ne antrenam mereu separat. Dar maine vom da totul si cel mai important este ca la final sa nu avem regrete.

Sunt realist, nu visez! Eu ma gandesc la Slavia si atat", a spus Dan Petrescu.