BREAKING NEWS: Atacul FINAL pentru Neymar!!! Sefii Barcelonei sunt ACUM la Paris pentru ultimele negocieri! Cum poate reveni pe Camp Nou si cum il poate fura Real

Mai multi dintre sefii Barcelonei sunt la Paris pentru ultimul asalt la Neymar!

El Mundo Deportivo anunta ca propunerea de ultima ora a Barcelonei l-ar putea include si pe Ousmane Dembele (22 de ani). Francezul e considerat insuficient de matur pentru a face fata la Barcelona, unde a avut probleme peste probleme, atat din cauza accidentarilor, cat si vietii extrasportive. Si Dembele e atras de varianta PSG, unde ar urma sa-i ia din nou locul lui Neymar, exact asa cum s-a intamplat si in momentul transferului pe Camp Nou.

Saptamana trecuta, Barca a facut o oferta de imprumut pe doi ani cu optiune de transfer in valoare de 140 de milioane in 2020, neobligatorie, apoi obligatorie in 2021, in schimbul a 170 de milioane de euro. Clauza obligatorie s-ar fi activat doar in cazul in care Neymar ar fi atins criteriile de performanta trecute in contract.



???????? Un equip de @tv3cat enxampa una comitiva del Barça viatjant cap a París: últim assalt per Neymar? https://t.co/ZpFh9TYCU0 pic.twitter.com/W8DmnQyQab — Esport3 (@esport3) August 27, 2019



Le Parisien sustine ca Parisul n-a fost impresionat de niciuna dintre variantele Barcelonei. Seicii care conduc echipa vor inca de acum 100 de milioane plus doi jucatori, pe Dembele si pe Semedo. Aceasta pista e insa considerata inacceptabila de Barca.

Chiar daca are sanse mult mai mici decat rivala catalana, Real e si ea pe piata in cautarea unui deal pentru Neymar. PSG il cere insa in afacere pe brazilianul Vinicius, de care Florentino Perez nu ia in calcul sa se desparta.

