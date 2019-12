"In Romania nu s-a jucat fotbal!" Declaratii ULUITOARE ale lui Simone Inzaghi dupa calificarea CFR-ului in primavara europeana! Antrenorul celor de Lazio a luat foc la finalul partidei cu Rennes

Simone Inzaghi a vorbit despre partida cu Rennes si despre faptul ca Lazio a ratat calificarea in primavara europeana.

Lazio a pierdut ultimul meci din grupele Europa League, in deplasare cu Rennes, scor 2-0. Golurile francezilor au fost marcate de catre fratele lui Gnohere, Gnagon. Pentru a se putea califica in primavara europeana, Lazio avea nevoie sa castige aceasta partida, iar CFR sa piarda in pe teren propriu cu Celtic. La finalul partidei cu Rennes, antrenorul lazililor, Simone Inzaghi, a spus ca in meciul de la Cluj nu s-a jucat fotbal, iar CFR a castigat prea usor meciul.

"Probabil in prima repriza ar fi trebuit sa facem mai mult, in a doua nu am inceput rau, dar in Romania nu se juca fotbal, asa ca am inceput sa schimb jucatrorii. Calificarea noastra nu a fost pierduta la Rennes. Trebuia sa jucam mai bine alte partide, nu am obtinut puncte suficiente. Nu am avut o grupa simpla, deoarece Celtic si Rennes sunt puternice, dar s-a calificat Cluj. Regretele sunt pentru rezultatele din alte partide", a declarat Inzaghi la finalul partidei cu Rennes.