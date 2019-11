Lazio - CFR Cluj 1-0 | Djokovic: "La nivelul tehnic ne-au surprins. Ne asteapta o finala cu Celtic" Mijlocasul trimite un apel catre suporterii clujeni

CFR Cluj isi va juca calificarea la ultimul meci, cand va primi vizita celor de la Celtic. Damian Djokovic cere sprijinul suporterilor pentru finala cu scotienii:

"Cred ca repriza a doua am meritat sa dam un gol si sa luam un punct. Din pacate nu am reusit si ne asteapta o ultima finala cu Celtic unde trebuie sa castigam sau sa facem egal. Sincer si ei au aratat ca sunt o echipa mare si la nivelul tehnic ne-au surprins, dar vorbim despre Lazio. Cred ca in repriza a doua am aratat ca si CFR exista pe teren, dar din pacate nu am reusit sa inscriem un gol. Va fi o finala grea, vom avea nevoie de toti fanii nostri si ei s-au calificat deja, posibil sa trateze meciul un pic mai lejer. Dar nu cred, pentru ca ne-am batut in Champions League", a spus Djokovic la finalul partidei.