Antrenorul lui Lazio este dezamagit de situatia din grupa: "Clasamentul nu respecta ceea ce am vazut pe teren." Inzaghi le cere ajutorul celor de la Celtic

CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu 1-0.

Simone Inzaghi s-a declarat dezamagit de situatia din clasament si spune ca la ce a vazut pe teren in meciul din aceasta seara situatia din clasament trebuia sa arate diferit:

"Clasamentul nu respecta ceea ce am vazut pe teren. Trebuia sa avem mai multe puncte in acest moment, dar acesta este fotbalul. Sa vedem ce se va intampla in ultima etapa. CFR va avea un meci foarte greu cu Celtic. Am luat trei puncte azi, dar orice se poate intampla in ultima etapa", a spus Inzaghi la finalul partidei.