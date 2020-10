Il aude si Radoi?! Balgradean, cu gandul la nationala dupa victoria CFR-ului: "Ma asteptam sa fiu chemat, nu o sa mint!"

CFR Cluj s-a impus in primul meci din grupele Europa League cu TSKA Sofia, 2-0!

Campioana Romaniei a debutat cu dreptul in grupele Europa League si anunta un nou sezon bun in cupele europene. Cristian Balgradean a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai CFR-ului, dupa ce in prima repriza a reusit o interventie incredibila la un sut al lui Yomov.

La finalul partidei, portarul a vorbit despre meciul facut de echipa sa, dar si despre sansele ardelenilor in cupele europene.



"Stiam ca va fi presiune mare, am analizat bine meciurile lor. Ne asteptam la o astfel de presiune, mai ales cu suporteri, e fantastic, ati vazut ce atmosfera au facut.

Mi-as dori sa revina si la noi suporterii pe stadioane.

Noi plecam de la premisa sa nu luam gol, avem jucatori cu calitate, care pot face diferenta in orice moment. Am dat gol din faza fixa. Normal ca am strigat la ei, nu ne auzeam, in tensiunea jocului e normal sa ii atentionez. Sunt ultimul jucator, vad cel mai bine jocul din spate.

Roma are prima sansa, noi cu TSKA si Young Boys ne luptam pentru locul 2. Mai sunt 5 meciuri, nu e pierdut nimic nici pentru ei. Noi nu am realizat nimic cu victoria asta", a spus Cristi Balgradean la finalul partidei.

"Ma asteptam sa fiu convocat!"

Intrebat de convocarea la nationala, Balgradean s-a aratat dezamagit de faptul ca nu a fost convocat de Mirel Radoi, in ciuda faptului ca a aparat meci de meci la CFR Cluj si nu a incasat decat 3 goluri in 7 meciuri.

"Sincer, nici nu vreau sa ma gandesc, poate intr-un fel ma asteptam sa fiu convocat tinand cont ca am jucat meci de meci, am luat trei goluri in 7 meciuri, m-am calificat cu echipa in Europa League. Ma asteptam sa fiu chemat, dar nu e nicio problema, imi vad in continuare de treaba mea. Ma asteptam sa fiu convocat si am dat si argumente. Nici nu vreau sa primesc explicatii, eu sunt un simplu jucator si atat, daca ma cheama bine, daca nu, asta e si nu pot face mai multe", a adaugat portarul campioanei Romaniei.